Есть вопрос: где молодежи обучится «профессиям будущего» в Ижевске?

Исполнительный директор Международного Восточно-Европейского Университета Варвара Новикова
Фото: личный архив героев
На радио «Комсомольская правда – Ижевск» (16+) вчера, 1 февраля, стартовал «Марафон ССУЗов». Сегодня пройдет второй эфир в рамках марафона. В студию нашего радио придет исполнительный директор Международного Восточно-Европейского Университета Варвара Новикова.
Целых сорок пять минут: с 14:00 до 14:45 будем обсуждать с ней куда пойти учиться сегодня, чтобы стать успешным завтра и каким «профессиям будущего» можно обучится в МВЕУ. Также поговорим о важности использования современного оборудования в учебном процессе и дальнейшей работе. А еще обсудим наболевшую тему дистанционного обучения.
Подключайтесь к прямому эфиру радио «Комсомольская правда – Ижевск» (16+), 107.6 FM, сегодня, 2 февраля, в 14:00.
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