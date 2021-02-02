Завод «Ижсталь» увеличил объем экспорта в страны СНГ

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2020 году реализовал потребителям из стран СНГ свыше 32 тыс. тонн металлопродукции, что на 4% больше, чем годом ранее.

Наибольший прирост отгрузки пришелся на Республику Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Завод также поставляет продукцию в Азербайджан, Армению и Молдову. Экспортируется сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаная лента.

Более 40% экспортных поставок в страны СНГ приходится на Республику Беларусь. Среди потребителей ижсталевского металла десятки ведущих белорусских предприятий. В 2020 году наибольший рост отгрузки произошел в адрес таких предприятий, как Минский тракторный завод (22%), «Гомсельмаш» (1154%), «Агрострой» (146%), «Техразработки» (180%), «Брестгазоаппарат» (16%).

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