Выручка Tele2 в Удмуртии в корпоративном сегменте выросла на 16%

.

Tele2 в Удмуртии подводит итоги работы в корпоративном сегменте за 2020 год. B2B-клиенты стали выбирать бизнес-решения с индивидуальными настройками, а SMS-рассылки доказали эффективность в поиске новых сотрудников и клиентов. Традиционно высоким спросом у компаний в прошлом году пользовались M2M-решения для автономного сбора данных с устройств.

В 2020 году существенно выросло потребление data-трафика, возник дополнительный спрос на технические решения для удаленной работы. Серьезный рост онлайн-коммерции привел к трансформации традиционного рынка товаров и услуг. Также наметилась тенденция на более точный поиск клиентов и детальную оценку эффективности каналов продвижения. В этой связи на 15% вырос спрос на комплекс услуг: корпоративная АТС и SMS-таргет. Сервисы помогают настроить канал коммуникации с действующими и потенциальными клиентами. Так, корпоративная АТС организует многоканальную телефонную сеть на предприятии без затрат на оборудование и технических специалистов, она же помогает оценить работу сотрудников. Данные по количеству звонков доступны круглосуточно и наглядно демонстрируют, какой из каналов коммуникации приводит клиентов.

Услуга SMS-таргет дополнена функцией look-a-like, которая бесплатно подбирает аудиторию, похожую по интересам и уровню потребностей на уже собранную клиентскую базу. Далее по этой аудитории клиенты могут проводить собственные рекламные кампании посредством SMS-рассылки. При этом сообщения с информацией получают только те, кому они действительно могут быть интересны. Например, подобная рассылка стала применяться для поиска новых сотрудников, живущих рядом с потенциальным местом работы.

Применение комплекса АТС и SMS-таргета помогает оценить результативность, выявить оптимальные каналы продвижения и найти проблемы в работе клиентского сервиса. По данным оператора, четверть бизнес-абонентов, которые имеют опыт пользования этими услугами, на 15% снизили затраты на рекламу, отказавшись от малоэффективных носителей.

Количество подключений к Tele2 в M2M-сегменте выросло за год на 14%. Эта технология позволяет управлять удаленными устройствами и аккумулировать информацию по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени. Среди крупных федеральных заказчиков растет спрос на специализированные комплексы или М2М-платформы, позволяющие в реальном времени управлять десятками тысяч SIM-карт, отслеживать местоположение М2М-устройств, изменять настройки и встраивать данные системы управления в существующие информационные системы посредством API (ЭйПиАй).

Tele2 демонстрирует положительную динамику по корпоративным продажам в Удмуртии. Выручка оператора в этом сегменте выросла на 16% год к году.

- Несмотря на многочисленные негативные прогнозы, рынок корпоративных услуг связи в 2020 году продемонстрировал рост. Во все времена компании и предприниматели ожидали от операторов связи выгодных предложений для экономии затрат при использовании голосовых услуг и интернет-трафика. Но сейчас им нужны действенные и комплексные бизнес-решения, которые помогут найти новых клиентов, оптимизируют процессы и дадут новый вектор развития. При этом решения должны быть понятны и просты в использовании. В 2020 году мы продолжили работу по строительству и модернизации сети, что в значительной степени расширило возможности для наших клиентов по использованию голосовой или видеосвязи, скачиванию больших объемов данных на высоких скоростях. Tele2 всегда уделяет особое внимание потребностям своих клиентов, создает новые продукты и постоянно обновляет существующие, - прокомментировал Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2.