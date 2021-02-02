Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 2 февраля 2021 года: поступление 24 тысяч доз вакцины и меньше ста заболевших

Поступление 24 тысяч доз вакцины и меньше ста заболевших Фото: pixabay.com

В Удмуртии за сутки выявили 91 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Трое жителей, к сожалению, скончались от болезни. Это мужчины 65 лет и 81 года, и женщина 69 лет. При этом 122 пациента выздоровели и были выписаны.

Прививку от COVID-19 поставили 5 190 человек.

Всего, по данным на 2 февраля, в Удмуртии зарегистрировали 25 844 случая заболевания коронавирусом. 22 263 человека выздоровели, а 339 пациентов скончались.

В нашей республике уже сделали 826 024 теста на коронавирус. 1 438 исследований из них провели лишь за последние сутки.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртию сегодня потупило 23,9 тысячи доз вакцин от коронавируса. Сейчас вакцина проходит обязательную процедуру проверки и маркировки, после чего будет распределена по прививочным пунктам.

Коронавирус в России

Представитель сервиса по подбору персонала рассказал RT на русском о том, что рынок труда в России смог полностью адаптироваться к последствиям пандемии COVID-19. Об этом говорит тот факт, что по итогам 2020 года число представленных вакансий выросло на целых 37%. Хотя, конечно, в первом полугодии был заметен значительны спад этих показателей. Отмечается, что стабилизации в этой сфере способствовали выплаты со стороны государства для бизнеса. А также возможность перевода сотрудников на удаленку.

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