3 февраля в Ижевске ожидается небольшое похолодание

Днем в Ижевске до -10°С

Доброе утро, Ижевск! Сегодня на улице слегка похолодает, но сильного мороза синоптики не обещают. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 3 февраля в Ижевске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -8...-10°С, ветер слабый, менее 5 м/с.

К ночи похолодает еще сильнее - до -15°С. Снегопад, вероятно, продолжится. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Полицейские изъяли из продажи более 20 килограммов наркотиков в Ижевске

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 2 февраля 2021 года: поступление 24 тысяч доз вакцины и меньше ста заболевших

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.