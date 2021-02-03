Студенты в Удмуртии получают стипендии от правительства России

директор Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий, Галина Лукоянова Фото: личный архив героев

На радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+) 1 февраля стартовал «Марафон ссузов». Сегодня пройдет третий эфир в рамках марафона. В студию нашего радио придет директор Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий Галина Лукоянова.

С 14:00 до 14:45 будем обсуждать в прямом эфире, чем среднее профессиональное образование отличается от дополнительного профессионального и профессиональной подготовки. А также как студенты могут совмещать внеучебную деятельность с участием на олимпиаде WorldSkills Russia и при этом является стипендиатами правительства России.

Сегодня, 3 февраля, в 14:00 подключайтесь к прямому эфиру радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+), 107.6 FM. Свои вопросы по теме вы можете задавать, присылая нам сообщения в Viber по номеру 89120070806, или звонить на прямую линию во время эфира по телефону 945094.

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