Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 3 февраля 2021 года: цифровой врач для диагностирования коронавируса и более 5000 привитых

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 3 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

93 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

Двое жителей Удмуртии скончались от болезни. Мужчине было 65 лет, а женщине - 66 лет. 140 пациентов выздоровели и были выписаны.

С начала массовой вакцинации поставили прививку от COVID-19 уже 5 240 человек.

Всего на 3 февраля в Удмуртии зарегистрировано 25 937 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 22 403 пациента смогли победить болезнь. А 341 случай течения болезни закончился летальным исходом.

За минувшие сутки сделали 1 522 теста на коронавирус. За все время пандемии провели 827 547 исследований.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Удмуртстат подвел статистику по численности населения нашей республики в 2020 году. По предварительной оценке, жителей в регионе стало меньше на 7 255 человек. При этом естественная убыль населения составила 6 580. Остальные цифры относятся к миграционной. Так, число умерших в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличилась на на 3 255. Высока вероятность того, что такой показатель смертности связан с распространением коронавируса среди жителей Удмуртии.

Коронавирус в России

RT на русском сообщает, что ученые из России создали систему алгоритмов, которая может, опираясь на анализы пациента, выбрать для него индивидуальную схему лечения от COVID-19. Конечно, окончательное решение о эффективности выбранного системой решения будет принимать медик. Однако, такая технология позволить учесть все возможные методы лечения и состояния больного. Новая разработка уже прошла ряд успешных тестов. Работу она должна начать летом 2021 года.

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