Ижевчане оценивают уборку улиц от снега на четыре с плюсом
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Наш журналист решила на себе испытать снежную кашу на дорогах города. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» она поделилась своими результатами, а слушатели делились своим мнением по уборке города от снега.
Подробнее в нашем подкасте.
Наш журналист решила на себе испытать снежную кашу на дорогах города. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» она поделилась своими результатами, а слушатели делились своим мнением по уборке города от снега. Подробнее в нашем подкасте: