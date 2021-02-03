Ижевчане оценивают уборку улиц от снега на четыре с плюсом Фото: Архив «КП» в Ижевске

Наш журналист решила на себе испытать снежную кашу на дорогах города. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» она поделилась своими результатами, а слушатели делились своим мнением по уборке города от снега.

Подробнее в нашем подкасте.

Анна 17:35

Наш журналист решила на себе испытать снежную кашу на дорогах города. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» она поделилась своими результатами, а слушатели делились своим мнением по уборке города от снега. Подробнее в нашем подкасте: