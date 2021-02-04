Погода в Ижевске 4 февраля: пасмурно и небольшой снег

Сегодня в Ижевске ожидается небольшой снег Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре 4 февраля, четверг, неделя близится к концу, а нам не терпится поделиться с вами прогнозом погоды.

Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают сегодня пасмурную погоду. Временами будет идти небольшой снег, а местами – умеренный. Днем температура поднимется с ночных -14°С до -6…-4°С. С юго-востока подует ветер со скоростью 3–8 м/с.

Прогноз сервис Яндекс Погода обещает нам примерно то же самое: дневная температура составит -8…-4°С. Весь день будет идти небольшой снег. Однако, ветер обещают спокойнее: он подует со скоростью 2,7 м/с.

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