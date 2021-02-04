Жителя Удмуртии подозревают в создании пожара в Сарапуле

Пожар произошел 1 февраля Фото: pixabay.com

1 февраля пожарные спасли из загоревшегося многоквартирного дома в Сарапуле пять человек. Сейчас в городе возбудили уголовное дело – «Причинение смерти по неосторожности».. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

В создании пожара подозревают ранее судимого 45-летнего жителя города. Накануне случившегося мужчина распивал спиртные напитки, после чего решил закурить.

В результате пожара погибла 61-летняя женщина. Подозреваемого отправили в больницу с ожогами.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли остатки спиртного напитка. Сейчас допрашиваются жильцы дома и назначаются медицинские, химическая и пожаро-техническая судебные экспертизы – для установления всех обстоятельств.

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