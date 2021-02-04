26 случаев бешенства животных зарегистрировали в Удмуртии Фото: pixabay.com

В 2020 году в Удмуртии выявили 26 случаев бешенства животных. Они были распространены на 15 административных территориях. Больше всего случаев этого заболевания выявили в Ижевске - 5 фактов. Кроме того, больных животных обнаруживали в Вавожском, Каракулинском, Граховском, Сарапульском, Кизнерском и Увинском районах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

Кроме того в минувшем году 4233 человека обращались за медицинской помощью после укуса животных. Кстати, это на 17% меньше, чем в 2019 году.

Отметим, что случаев заболевания бешенством среди жителей региона не регистрировалось уже с 2007 года.

В 2020 году прививку от бешенства поставили 3774 человека.

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