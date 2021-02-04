Спортсмен из Удмуртии взял уже третью медаль на Чемпионат России по стрельбе

Спортсмен из Удмуртии Андрей Чиликов, кандидат в мастера спорта, самый молодой финалист Фото: пресс-служба стрелкового союза России.

С 31 января по 8 февраля в Ижевске проходят соревнования по стрельбе: Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Там принимает участие глазовчанин Андрей Чиликов, который за четыре дня соревнований завоевал уже три медали: золото, серебро и бронзу. Об этом сообщает пресс-служба стрелкового союза России.

Так, накануне, в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров» Андрей взял бронзовую медаль. Он уступил чемпиону Европы среди юниоров из Московской области Антону Аристархову и вице-чемпиону мира из Иркутской области Артема Черноусова.

Кстати, спортсмен из Удмуртии, кандидат в мастера спорта, самый молодой финалист. Сейчас ему 19 лет.

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