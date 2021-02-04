Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 4 февраля 2021 года: платные прививки и открытие границ с некоторыми странами

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 4 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 4 февраля, в Удмуртии зарегистрировано еще 95 заболевших коронавирусом граждан. Из них 7 детей и 11 пенсионеров.

129 человек вылечились и были выписаны за последние сутки. От болезни за минувшие сутки, к счастью, никто не погиб.

В Удмуртии уже поставили 5 275 прививок от COVID-19.

За все время пандемии в регионе уже выявили 26 032 случаев заболевания коронавирусом среди жителей. Из них 22 532 пациента смогли победить болезнь, а 341 случай течения болезни закончился летальным исходом.

Всего в Удмуртии провели 829 869 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 2 322.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

В редакцию «Комсомолки» поступил вопрос от читательницы Людмилы, которая интересовалась, можно ли сделать прививку вне очереди и платно в какой-то клинике в Удмуртии. Об этом мы спросили у минздрава и получили ответ.

Коронавирус в России

RT на русском рассказывает, что после долгого отсутствия авиасообщения и железнодорожного сообщения между Россией и другими странами из-за риска распространения COVID-19 оно вновь будет восстановлено. Такое распоряжение подписал 3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин. В список вошли: Армения, Белоруссия и Азербайджан. Так, с 8 февраля запустят поезда в Белоруссию. А с 15 февраля самолеты начнут летать из России по направлениям Ереван и Баку.