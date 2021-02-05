Ижевчан ждет резкое похолодание до -23°С

За потеплением в Ижевск придет резкое похолодание фото: Архив "Комсомольской правды"

Доброе утро, любимый город! Рабочая неделя подходит к концу, и мы знакомим вас с прогнозом погоды на выходные.

По сообщению Удмуртского гидрометцентра, начиная с пятницы, погода начнет резко меняться. В течение ближайших суток температура воздуха начнет повышаться. Днем столбик термометра поднимется до 0..+3°С. Ожидается мокрый снег и дождь. Это приведет к ухудшению видимости при тумане и осадках, гололед, на дорогах воз0можен снежный накат и гололедица. В дневные часы скорость ветра будет достигать 11-14 м/с.

В ночь на 6 февраля ожидается дождь и мокрый снег, днем - небольшой снег. Температура воздуха ночью будет слабоположительной, но к утру начнет понижаться. Столбик термометра опустится до -9° днем, к вечеру до 16°С.

7 февраля в республике резко похолодает. В утренние и дневные часы ожидается -16..-23°С, сохранится небольшой снег.

В начале следующей недели похолодание продолжится. Ночью температура воздуха окажется в пределах -25..-28°С, днем -20..-25°С.

На дорогах сохранится гололедица.

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