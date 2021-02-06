Погода в Ижевске на 6 февраля: небольшой снег и похолодание до -18°

Ижевск ожидает похолодание до -18 фото: Евгения Головкова

Доброе утро, Ижевск! На календаре 6 февраля, суббота. Рассказываем, какую погоду нам готовит первый выходной день февраля.

В утренние часы столбик термометра покажет −6°…−3°. В дневные часы температура воздуха начнет опускаться до −9°…−6° , а к вечеру - до −14°. В течении всего дня синоптики обещают небольшой снег и западный ветер силой 4 м/с. В ночь с субботы на воскресенье похолодает еще сильнее - до 18°.

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