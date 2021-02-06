Две пожилых женщины скончались от коронавируса в Удмуртии

2 678 исследований проведено за минувшие сутки в Удмуртии
Фото: Амир Закиров
По данным Оперштаба Удмуртии 97 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за 5 февраля. Среди заболевших 10 детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет. Выздоровел за вчерашний день 121 человек.
К сожалению, есть и два летальных случая. Женщинам было 73 года и 76 лет.
Всего на 6 февраля в Удмуртии зарегистрировано 26 226 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 22 774 человека выздоровели. 346 не смогло справиться с болезнью.
За все время в Удмуртии проведено 835 176 исследований на коронавирусную инфекцию, за последние сутки — 2 678.
5 275 человек в регионе вакцинирован. Из них 835 получили второй компонент.
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