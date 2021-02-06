В Удмуртии оцифруют молочную продукцию

У молока появится штрих-код фото:архив "Комсомольской правды"

В Удмуртии начался началась подготовка к переходу на цифровую маркировку молочных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства УР. Маркирование продуктов необходимо для того, чтобы контролировать качество молочных продуктов и защищать потребителей от контрафакта и фальсификата. С помощью специального мобильного приложения можно будет быстро и бесплатно найти всю «историю» товара «от поля до прилавка» – из какого сырья, на каком заводе он выработан и произведен.

Весь процесс пройдет в три этапа. Первым этапом, который стартует 1 июня, начнут маркировать мороженое и сыры. Далее, с 1 сентября 2021 года, изменения коснутся молока и сливок со сроком годности свыше 28 суток и другой продукции. С 1 декабря 2021 года производителей обяжут наносить коды на молоко и сливки со сроком годности 28 дней и менее.

А начиная с 1 декабря 2022 года должны наносить коды на свою продукцию, производимую для продажи, и фермеры. Завершающий этап наступит 1 декабря 2023 года. С этой даты начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции, поступаемой в продажу.

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