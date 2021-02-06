Карта распространения коронавируса на 6 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в регионе коронавирусом заразилось еще 97 человек. Из них 10 детей и 16 пожилых людей.
Двое жителей старшего возраста скончались. Это были женщины 73 и 76 лет. 121 пациент выздоровел и был выписан.
В Удмуртии на 6 февраля зарегистрировано 26 226 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели из них 22 774 человека. 346 человек скончались. Состояние заболевших: 2 575 в удовлетворительном состоянии, 421 средней степени тяжести, 110 в тяжелом состоянии.
Всего в Удмуртии провели 835 176 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 678.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 621
Воткинск - 1 144
Глазов - 1 272
Можга - 1 139
Сарапул - 946
Завьяловский район - 1 519
Алнашский район - 571
Балезинский район - 410
Вавожский район - 240
Воткинский район - 302
Глазовский район - 209
Граховский район - 174
Дебесский район - 222
Игринский район - 516
Камбарский район - 197
Каракулинский район - 195
Кезский район - 273
Кизнерский район - 290
Киясовский район - 184
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 372
Можгинский район - 276
Сарапульский район - 291
Селтинский район - 248
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 668
Шарканский район - 383
Юкаменский район - 215
Якшур-Бодьинский район - 377
Ярский район - 210
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