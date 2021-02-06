Карта распространения коронавируса на 6 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в регионе коронавирусом заразилось еще 97 человек. Из них 10 детей и 16 пожилых людей.

Двое жителей старшего возраста скончались. Это были женщины 73 и 76 лет. 121 пациент выздоровел и был выписан.

В Удмуртии на 6 февраля зарегистрировано 26 226 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели из них 22 774 человека. 346 человек скончались. Состояние заболевших: 2 575 в удовлетворительном состоянии, 421 средней степени тяжести, 110 в тяжелом состоянии.

Всего в Удмуртии провели 835 176 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 678.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 621

Воткинск - 1 144

Глазов - 1 272

Можга - 1 139

Сарапул - 946

Завьяловский район - 1 519

Алнашский район - 571

Балезинский район - 410

Вавожский район - 240

Воткинский район - 302

Глазовский район - 209

Граховский район - 174

Дебесский район - 222

Игринский район - 516

Камбарский район - 197

Каракулинский район - 195

Кезский район - 273

Кизнерский район - 290

Киясовский район - 184

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 372

Можгинский район - 276

Сарапульский район - 291

Селтинский район - 248

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 668

Шарканский район - 383

Юкаменский район - 215

Якшур-Бодьинский район - 377

Ярский район - 210

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