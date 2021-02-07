Погода в Ижевске на 7 февраля: резкое похолодание до -18°С

Синоптики сообщают о резком похолодании и гололедице на дорогах в Ижевске Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 7 февраля, воскресенье. Теплые дни подошли к концу. Синоптики сегодня обещают резкое похолодание. Рассказываем подробнее о погоде на день.

По данным удмуртского гидрометцентра, в Ижевске температура воздуха днем понизится до -16...-18 °С. При этом местами пойдет небольшой снег. Западный ветер подует со скоростью 7-12 м/c. На дорогах гололедица, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее и осторожнее.

Столбик термометра ночью опустится до -18...-20 °С. Также местами обещают небольшой снег.

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