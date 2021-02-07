96 заболевших и 1 летальный исход: распространение коронавируса в Удмуртии на 7 февраля

Коронавирус подтвердили у четверых детей Удмуртии, Фото: freepik.com

За последние сутки в Удмуртии выявили ещё 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Оперштаба, 117 человек выздоровело и их выписали.

В числе заболевших есть и дети: 4 ребенка до 14 лет. Также 31 человек - это люди пожилого возраста, старше 65.

К сожалению, один мужчина 82 лет скончался.

На сегодняшний день в республике получили вакцину от коронавируса 6 329 человек. Из них 885 поставили уже второй компонент.

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