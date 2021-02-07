Наркопритон «прикрыли» в одном из городов Удмуртии

Мужчина уже был судим ранее за преступления, связанные с наркотиками
Фото: Архив КП
Деятельность наркопритона в квартире Воткинска пресекли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
40-летнего мужчину задержали по подозрению в содержании наркопритона. Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Следствие установило, что неработающий житель Воткинска в январе 2021 года в своей квартире организовал притон. Квартиру по ул. Ленинградской посещали наркозависимые лица.
— В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств), — сообщает пресс-служба.
За подобное преступление грозит лишение свободы до 4 лет.
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