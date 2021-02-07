Карта распространения коронавируса на 7 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, какие районы лидируют по числу заболевших в Удмуртии Фото: Амир Закиров

З последние сутки в Удмуртии выявили ещё 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Оперштаб. Подробнее со статистикой можно ознакомиться по ссылке, а пока рассказываем о статистике распространения по районам

Статистика по районам:

Ижевск - 12 689

Воткинск - 1 144

Глазов - 1 272

Можга - 1 139

Сарапул - 951

Завьяловский район - 1 534

Алнашский район - 571

Балезинский район - 410

Вавожский район - 241

Воткинский район - 302

Глазовский район - 209

Граховский район - 174

Дебесский район - 222

Игринский район - 516

Камбарский район - 198

Каракулинский район - 196

Кезский район - 273

Кизнерский район - 294

Киясовский район - 184

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 372

Можгинский район - 276

Сарапульский район - 291

Селтинский район - 248

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 668

Шарканский район - 383

Юкаменский район - 215

Якшур-Бодьинский район - 378

Ярский район - 210

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