Карта распространения коронавируса на 7 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, какие районы лидируют по числу заболевших в Удмуртии
Фото: Амир Закиров
З последние сутки в Удмуртии выявили ещё 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Оперштаб. Подробнее со статистикой можно ознакомиться по ссылке, а пока рассказываем о статистике распространения по районам
Статистика по районам:
Ижевск - 12 689
Воткинск - 1 144
Глазов - 1 272
Можга - 1 139
Сарапул - 951
Завьяловский район - 1 534
Алнашский район - 571
Балезинский район - 410
Вавожский район - 241
Воткинский район - 302
Глазовский район - 209
Граховский район - 174
Дебесский район - 222
Игринский район - 516
Камбарский район - 198
Каракулинский район - 196
Кезский район - 273
Кизнерский район - 294
Киясовский район - 184
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 372
Можгинский район - 276
Сарапульский район - 291
Селтинский район - 248
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 668
Шарканский район - 383
Юкаменский район - 215
Якшур-Бодьинский район - 378
Ярский район - 210
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