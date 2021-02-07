Ижевский школьник представит проект «ВОКЗАЛ 360» в конце февраля

Ижевский школьник представит проект для модернизации вокзалов Фото: Амир Закиров

Ижевский школьник Степан Широков в конце февраля этого года представит проект «ВОКЗАЛ 360». Благодаря ему, вокзальные комплексы станут доступнее и модернизированнее. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства Удмуртии.

Степан — воспитанник Центра одаренных детей «ТАУ». Юноша уже разработал приложение для компьютеров и мобильных, где представлены функции и сервисы для удобства жителей республики. Эксперты увидят проект в конце февраля этого года.

— Железнодорожники оказывают разработчику консультационную и техническую поддержку. Наставниками проекта стали педагоги Центра «ТАУ» Степан Мусатов и Дарья Капеева, — говорится в сообщении пресс-службы.

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