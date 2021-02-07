Почти 30 млн. рублей выделят на ремонт учреждений культуры в Удмуртии

В некоторых домах культуры Удмуртии требуется капитальный ремонт Фото: Архив КП

26 сельских домов культуры отремонтируют и модернизируют в Удмуртии в 2021-м году. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Для этого из бюджета страны и региона выделили 28,4 млн. рублей.

— В районных учреждениях культуры обновят материально-техническую базу — закупят кресла и световое оборудование для сцен, мебель, костюмы для артистов, — говорится в сообщении пресс-службы.

В нескольких домах культуры потребуется более капительный ремонт. В доме культуры «Ершовский» в Камбарском районе необходимо отремонтировать системы водоснабжения, электричества, отопления, также отремонтировать помещения внутри и обустроить санузел. Утеплят стены и заменят входную группу в культурном комплексе «Кияикский» Завьяловского района.

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