Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла 6 место в Командном турнире сборной России

Выступления прошли 6 февраля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уроженка Глазова, чемпионка мира и чемпионка Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стала шестой в Командном турнире сборной России. Об этом сообщает sports.ru.

6 февраля на командном турнире девушки представили короткие программы. По итогу выступлений, фигуристка из Удмуртии стала шестой из шести. Туктамышева набрала 70,38 баллов, тогда как лидирующую позицию заняла фигуристка с 90,25 баллами.

— В целом девочки все молодцы. Елизавета Туктамышева хорошо откатала. Жаль, что тройной аксель не получился, — комментирует выступление чемпионка мира Мария Бутырская.

Напомним, что на этапах Кубка России в октябре 2020-го Елизавета уже показывала тройной аксель. В тот раз он вышел чистым.