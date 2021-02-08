Благодаря «Удмуртнефти» в Республиканском социально-реабилитационном центре обновлена база оборудования для восстановления пациентов

Фото: «Удмуртнефть»

Центр обслуживает пациентов со всей республики – это порядка 600 человек в год. Среди них – инвалиды старше 18 лет и пожилые люди 55+. Для эффективной реабилитации необходима комплексная работа команды врачей, медсестер, психологов, логопеда, инструкторов по лечебной физкультуре, а также современное оборудование.

Усовершенствовать оснащение центра помогла «Удмуртнефть». Так, удалось заменить вышедший из строя массажный аппарат. Обустроен кабинет логопеда, а в помещении для эрготерапии – новые спецтренажёры для разработки функций верхних конечностей, что актуально для пациентов после инсульта. В актовом зале теперь есть экран, ноутбук и проектор с колонками, удалось разнообразить досуг больных: организуются вечера кинотерапии, беседы и лекции, поэтические гостиные и онлайн-экскурсии.

Благодаря поддержке ОАО «Удмуртнефть» в республике ежегодно реализуются более ста социально значимых проектов. С начала работы под управлением НК «Роснефть» и КНХК «Синопек» «Удмуртнефть» направила на благотворительность более 1 млрд рублей. Средства направляются на поддержку учреждений культуры, спорта, здравоохранения и образования, обновляется инфраструктура районов производственной деятельности.

Информация от партнера