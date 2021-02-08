Данные о геолокации жителей Удмуртии могут вывести из-под тайны связи Фото: pixabay.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с новым законопроектом, по которому предполагается вывести сведения о геолокации мобильного телефона из-под действия законодательной статьи о тайне связи. Так планируется решить проблему с поиском без вести пропавших граждан. В том числе закон будет распространятся и на жителей Удмуртии, если его примут. Слова замминистра ведомства Олега Иванова цитирует RT на русском.

Отмечается, что речь идет лишь о рассекречивании технической информации, а личные переговоры и переписки абонентов останутся в тайне. Поправки в закон «О связи» будут являться доработкой законопроекта, который был принят Госдумой в первом чтении 25 сентября 2019 года. Этот документ разрешает получать доступ к местоположению гражданина без судебного решения, но по запросу сотрудников правоохранительных органов.

- Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включённой в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи, - сообщили в пресс-службе Минцифры.

На данный момент законопроект находится на стадии согласования в федеральных ведомствах.

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