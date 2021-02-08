Есть вопрос: будут ли учиться школьники в Ижевске 9 февраля?

Будут ли учиться школьники в Ижевске 9 февраля? Фото: pixabay.com

На вопрос: будут ли учится школьники в Ижевске 9 февраля, поможет ответить прогноз погоды.

Так, по данным Яндекс.Погоды в этот день столбик термометра действительно опуститься ниже, чем горожане уже привыкли - температура воздуха будет составлять - 21...-24 градусов.

Напомним, еще 12 января министерство образования Удмуртии объявило об установлении температурного режима для отмены уроков. Так, дети с 1 по 4 класс в сельской местности могут не идти в школу при температуре -25ºС. В городе для школьников того же возраста занятия будут отменять, если столбик термометра опустится до отметки -27ºС. А при температуре -30ºС на уроки смогут не идти все ребята с 1 по 11 класс.

А значит, занятия в школах Ижевска 9 февраля не отменят. Это даже несмотря на то, что в ночь с 8 на 9 февраля в Удмуртии температура местами по республике может опуститься до -30...-31 градусов.