Погода в Ижевске на 11 февраля: -17°С и малооблачно

10-12 февраля в Удмуртии обещают морозные ночи Фото: Архив КП

Доброе утро, любимый город! На календаре четверг, 11 февраля. На улице вас ждет небольшое потепление, но будьте внимательны — на дорогах сохраняется гололед. Пока вы решаете, что сегодня надеть, мы расскажем вам о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, в Ижевске дневная температура составит -15...-17°С. Небо будет малооблачным, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -23...-25°С. Местами возможны морозы до -31°С. На небе сохранится облачность. Ветер сбавит скорость до 3-8 м/с.

Кстати! Ночь с 10 на 11 февраля была одной из самых морозных: температура опустилась до -32°С.

Желаем отличного дня!

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