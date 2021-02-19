19 февраля в Ижевске возможен небольшой снег

В Ижевске по-прежнему прохладно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Холода пока не оставляют столицу Удмуртии, но простим их последнему месяцу зимы. Подробнее о прогнозе на пятницу расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 19 февраля в Ижевске ожидается переменная облачность. Возможен небольшой снег, но может обойтись и без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит -16..-18°С. Погода будет почти безветренный.

Ночью до -24°С, по-прежнему снег и штиль.

Желаем вам отличного дня!

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