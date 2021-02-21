Еще один праздничный день: 7 апреля в Удмуртии будут отмечать день здорового образа жизни

В стране стараются привлекать все больше населения к участию в спортивной жизни Фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала RT на русском, что в Госдуме рассматривается предложение члена Общественной палаты, руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева о учреждении еще одного государственного праздника - дня здорового образа жизни. Отмечать его предлагается 7 апреля по всей территории России, в том числе и в Удмуртии.

- На самом деле сегодня государством достаточно много делается, в том числе через комфортную городскую среду: площадки для воркаута, когда можно просто выйти во двор и без дополнительных затрат заниматься спортом, — говорит депутат.

Бессараб напомнила, что в стране сейчас с помощью различных мероприятий стараются привлекать все больше населения к участию в спортивной жизни, в том числе молодёжь и людей старшего поколения.

- Мне кажется, что ограничиваться одним днём — достаточно мало будет, но как сама идея — хорошая, мне кажется, что она просто требует дополнительной проработки, — добавила Светлана Бессараб.