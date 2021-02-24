Мужчина пропал в Ижевске

Фото: сообщество «ВКонтакте» «ПСО «Регион 18»

22 февраля Белянкин Евгений Александрович 1987 года рождения вышел из дома на Холмогорова в Ижевске и не вернулся. В сообществе «ВКонтакте» «ПСО «Регион 18» также сообщают, что мужчина дезориентирован.

Ижевчанину на вид 33 года, его рост около 170 см, мужчина полного телосложения. Он был одет в красную куртку, красные кроссовки, синюю шапку и в такого же цвета спортивные штаны.

Если вы знаете что-то о судьбе Евгения Белянкина, сообщите в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) или на горячую линию ПСО «Регион 18»: 89511952971.

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