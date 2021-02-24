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Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса на 24 февраля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по городам и районам
Анастасия Захарова
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Больше всего заболевших в Ижевске

Больше всего заболевших в Ижевске

Фото: Амир Закиров

На 24 февраля в Удмуртии выявили 95 случаев коронавируса. 93 человека выздоровели, 1 женщина скончалась.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск — 13 456

Воткинск — 1 234

Глазов — 1 411

Можга — 1 161

Сарапул — 1 014

Завьяловский район — 1 614

Балезинский район — 430

Вавожский район — 268

Воткинский район — 321

Глазовский район — 233

Граховский район — 182

Дебесский район — 225

Игринский район — 553

Камбарский район — 230

Каракулинский район — 206

Кезский район — 283

Кизнерский район — 314

Киясовский район — 194

Красногорский район — 299

Малопургинский район — 423

Можгинский район — 278

Сарапульский район — 303

Селтинский район — 257

Сюмсинский район — 206

Увинский район — 712

Шарканский район — 427

Юкаменский район — 233

Якшур-Бодьинский район — 388

Ярский район — 236

Распространение коронавируса в мире