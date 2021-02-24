Карта распространения коронавируса на 24 февраля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске
Фото: Амир Закиров
На 24 февраля в Удмуртии выявили 95 случаев коронавируса. 93 человека выздоровели, 1 женщина скончалась.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск — 13 456
Воткинск — 1 234
Глазов — 1 411
Можга — 1 161
Сарапул — 1 014
Завьяловский район — 1 614
Балезинский район — 430
Вавожский район — 268
Воткинский район — 321
Глазовский район — 233
Граховский район — 182
Дебесский район — 225
Игринский район — 553
Камбарский район — 230
Каракулинский район — 206
Кезский район — 283
Кизнерский район — 314
Киясовский район — 194
Красногорский район — 299
Малопургинский район — 423
Можгинский район — 278
Сарапульский район — 303
Селтинский район — 257
Сюмсинский район — 206
Увинский район — 712
Шарканский район — 427
Юкаменский район — 233
Якшур-Бодьинский район — 388
Ярский район — 236