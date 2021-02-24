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Коронавирус Covid-19

Мнение ижевчан о масочном режиме и новая партия вакцины: последние новости коронавируса на 24 февраля 2021 года

Рассказываем о главных событиях дня
Анастасия Захарова
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Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

По состоянию на 24 февраля в Удмуртии выявили 95 случаев коронавируса. 93 пациента выздоровели. Одна женщина скончалась, ей было 49 лет.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь.

В республику поступило более 10 тысяч доз вакцины. Ее планируют использовать для «приоритетных категорий».

По-прежнему остается непонятной ситуация с масочным режимом в Удмуртии. Глава региона Александр Бречалов анонсировал, что с 12 февраля он станет рекомендательным. Ему возразила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В итоге распоряжения об отмене масочного режима все еще нет. А мы узнали у жителей Удмуртии, носят ли они средства индивидуальной защиты и действует ли масочный режим в республике по их мнению.

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Не болейте и берегите своих близких!

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