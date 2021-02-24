Мнение ижевчан о масочном режиме и новая партия вакцины: последние новости коронавируса на 24 февраля 2021 года

Фото: Алена Селезнева

По состоянию на 24 февраля в Удмуртии выявили 95 случаев коронавируса. 93 пациента выздоровели. Одна женщина скончалась, ей было 49 лет.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь.

В республику поступило более 10 тысяч доз вакцины. Ее планируют использовать для «приоритетных категорий».

По-прежнему остается непонятной ситуация с масочным режимом в Удмуртии. Глава региона Александр Бречалов анонсировал, что с 12 февраля он станет рекомендательным. Ему возразила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В итоге распоряжения об отмене масочного режима все еще нет. А мы узнали у жителей Удмуртии, носят ли они средства индивидуальной защиты и действует ли масочный режим в республике по их мнению.

Коронавирус в мире

Тревожные новости: у двух человек в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса.

Врачи рассказали, какие лекарства действительно помогают от ковида.

В Египте зарегистрировали вакцины «Cпутник V» и AstraZeneca.

Не болейте и берегите своих близких!