25 февраля в Ижевске ожидается ясная морозная погода

В Ижевске морозно фото:Евгения Головкова

Доброе утро, Ижевск! Морозы упорно не хотят покидать наш город. Но скоро им придется отступить. Пока вы собираетесь на работу, расскажем, чего ждать от погоды сегодня.

По сообщению ЦГМС в ближайшие сутки сохранится морозная погода. В ночные часы температура воздуха опустится до -30°С. Днем же потеплеет, столбик термометра поднимется до отметки -16..-21°С. Осадков не ожидается. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с.

С 26 февраля синоптики прогнозируют долгожданное потепление и смену погоды.

Доброго вам дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мнение ижевчан о масочном режиме и новая партия вакцины: последние новости коронавируса на 24 февраля 2021 года

Спортсменка из Удмуртии стала победительницей в первенстве России по легкой атлетике