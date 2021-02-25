Карта распространения коронавируса на 25 февраля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы Удмуртии лидируют по распространению коронавируса? Фото: Амир Закиров

На 25 февраля в Удмуртии выявили 91 случай коронавируса. 96 человек выздоровели.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 495

Воткинск - 1 234

Глазов - 1 421

Можга - 1 161

Сарапул - 1 014

Завьяловский район - 1 632

Балезинский район - 431

Вавожский район - 268

Воткинский район - 321

Глазовский район - 240

Граховский район - 182

Дебесский район - 225

Игринский район - 553

Камбарский район - 230

Каракулинский район - 206

Кезский район - 286

Кизнерский район - 314

Киясовский район - 194

Красногорский район - 301

Малопургинский район - 425

Можгинский район - 278

Сарапульский район - 303

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 206

Увинский район - 712

Шарканский район - 431

Юкаменский район - 233

Якшур-Бодьинский район - 392

Ярский район - 237

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