Карта распространения коронавируса на 25 февраля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы Удмуртии лидируют по распространению коронавируса?
Фото: Амир Закиров
На 25 февраля в Удмуртии выявили 91 случай коронавируса. 96 человек выздоровели.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 495
Воткинск - 1 234
Глазов - 1 421
Можга - 1 161
Сарапул - 1 014
Завьяловский район - 1 632
Балезинский район - 431
Вавожский район - 268
Воткинский район - 321
Глазовский район - 240
Граховский район - 182
Дебесский район - 225
Игринский район - 553
Камбарский район - 230
Каракулинский район - 206
Кезский район - 286
Кизнерский район - 314
Киясовский район - 194
Красногорский район - 301
Малопургинский район - 425
Можгинский район - 278
Сарапульский район - 303
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 206
Увинский район - 712
Шарканский район - 431
Юкаменский район - 233
Якшур-Бодьинский район - 392
Ярский район - 237
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