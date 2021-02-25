Появилось расписание маршрута №281 в Ижевске

Маршрут №281 в Ижевске сменил расписание, Фото: vk.com/ipopat_izhevsk

Расписание маршрута автобуса №281 опубликовали на сайте АО ИПОПАТ.

Теперь с остановки «21 гастроном» автобус №281 по будням будет отправляться в следующее время: 06:43; 07:07; 07:45; 08:15; 08:40; 09:38; 10:38; 11:36; 12:36; 13:32; 14:30; 15:26; 16:05; 16:36; 17:07; 17:35; 18:07.

С остановки «Первомайский» жители могут уехать в 05:50; 06:13; 06:47; 07:15; 07:43; 08:13; 08:42; 09:14; 09:43; 10:40; 11:40; 12:37; 13:34; 14:33; 15:38; 16:07; 16:36; 17:07; 17:39; 18:11; 18:35; 19:08.

Стоимость проезда составит 30 рублей. Также сотрудники напоминают, что на маршруте не действуют проездные билеты для граждан, студентов и школьников, карты пенсионеров г. Ижевска.

По выходным до п.Первомайский жители смогут доехать на автобусе №28.

От остановки «21 гастроном» он отправится в 06:41, 07:18, 07:50, 15:39, 17:39.

От ост. «Первомайский»: 6-33, 7-39, 8-17, 8-51, 16-36, 17-40, 18-36.