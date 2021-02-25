Пятеро заболевших детей и 27 пожилых: последние новости коронавируса на 25 февраля 2021 года

Последние новости коронавируса на 25 февраля
Фото: Амир Закиров
На 25 февраля в Удмуртии выявили 91 случай коронавируса. 96 пациентов выздоровели.
Карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь.
Среди заболевших за последние сутки пятеро детей до 14 лет и 27 пожилых старше 65.
Вакцину от коронавируса поставили уже 24 348 человек. Из них 4 900 получили второй компонент.
Коронавирус в мире
Российскую вакцину зарегистрировали в третьей стране.
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Заслуженный врач России проанализировал итоги исследований эффективности препаратов, которые чаще всего назначают для лечения COVID-19
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