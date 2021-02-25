Пятеро заболевших детей и 27 пожилых: последние новости коронавируса на 25 февраля 2021 года

Последние новости коронавируса на 25 февраля Фото: Амир Закиров

На 25 февраля в Удмуртии выявили 91 случай коронавируса. 96 пациентов выздоровели.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь.

Среди заболевших за последние сутки пятеро детей до 14 лет и 27 пожилых старше 65.

Вакцину от коронавируса поставили уже 24 348 человек. Из них 4 900 получили второй компонент.

Коронавирус в мире

Российскую вакцину зарегистрировали в третьей стране.

Вирусолог пояснил, почему пандемия спадет к 2022 году.

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