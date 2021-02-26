Погода в Ижевске на 26 февраля: ясно и без осадков

Долгота дня сегодня 10 часов 26 минут Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 26 февраля, последний день короткой рабочей недели. Пока вы собираетесь на работу, мы расскажем, какая погода будет сегодня.

По данным сайта GISMETEO, сегодня ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит до -18 °С. Ветер юго-восточный, 3-6 м/с, с порывами до 10 м/с.

Кстати! Долгота дня сегодня 10 часов 26 минут, на 5 минут длиннее, чем вчера. Через 1 день полнолуние.