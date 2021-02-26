27 республиканские зимние сельские спортивные игры открылись в Удмуртии

фото: udmurt.ru

25 февраля в селе Вавож состоялось торжественное открытие XXVII Республиканских зимних сельских спортивных игр. В этом году мероприятие проходит в рамках Года Села в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Среди почетных гостей в открытии игр приняла участие 4-кратная олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Галина Алексеевна Кулакова.

Более 1000 спортсменов из 25 муниципальных образований Удмуртии приехали на соревнования в Вавожский район. Состязания пройдут по 9 видам спорта — лыжным гонкам, зимнему полиатлону, баскетболу, хоккею с шайбой, шашкам, шахматам, соревнованиям спортивных семей, а также главы районов примут участие в турнирах по стрельбе, дартсу и лыжным гонкам.

фото: udmurt.ru

Самый младший участник Анастасия Созыкина приехала из Каракулинского района — она участвует в соревнованиях спортивных семей.

Самым возрастным и опытным спортсменом стала Татьяна Ныркова из Граховского района. Она будет соревноваться в лыжных гонках.

В этом году сборная сильнейших спортсменов республики отправится на Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Они состоятся в Перми с 16 по 20 марта.