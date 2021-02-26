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Общество

Наказание за избиение несовершеннолетних хотят ужесточить

К избиению подростков наказание значительно мягче
Лада Иванова
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МВД России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова.

Как он считает, в настоящее время за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью малолетнего предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 и до 5 лет соответственно. При этом за насилие над подростками 14-17 лет наказание значительно мягче.

- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего» с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и до 12 лет соответственно, - заявил общественник.

По словам Курдесова, за последние несколько месяцев в СМИ систематически появляются новости об избиениях детей, в том числе закончившихся тяжёлыми травмами и госпитализацией.

Жители Удмуртии