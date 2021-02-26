Наказание за избиение несовершеннолетних хотят ужесточить

МВД России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова.

Как он считает, в настоящее время за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью малолетнего предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 и до 5 лет соответственно. При этом за насилие над подростками 14-17 лет наказание значительно мягче.

- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего» с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и до 12 лет соответственно, - заявил общественник.

По словам Курдесова, за последние несколько месяцев в СМИ систематически появляются новости об избиениях детей, в том числе закончившихся тяжёлыми травмами и госпитализацией.