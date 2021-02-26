26 февраля в Удмуртии выявлены 92 случаев заражения коронавирусом

Вакцинировались уже 25 245 жителей региона Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 26 февраля в Удмуртии выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Среди заболевших 48 жителей Ижевска и 10 жителей Завьяловского района. По пять случаев в Сарапуле, Можге и Увинском районе. Также заразились четыре жителя Камбарского района. По три случая зарегистрировано в Кизнерском, Малопургинском, Можгинском районах, по два – в Сарапульском и Селтинском районах, и по одному - в Алнашском и Граховском районах.

Среди заболевших пять детей до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

Выздоровели и выписались 92 человека.

Всего в Удмуртии коронавирусом заразились 28 130 жителей. Из этого количества 24 752 человека выздоровели и 360 скончались. 2 458 человек на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, 447 – в состоянии средней степени тяжести, и 113 – в тяжелом состоянии.

Вакцинировались на сегодняшний день 25 245 жителей региона, 5 187 человек уже получили второй компонент вакцины.

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