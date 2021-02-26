Новый «Трансформер» - первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя

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«Ростелеком» представляет новую версию тарифа «Трансформер», который научился автоматически подстраиваться под интересы клиента. Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink (Винк). Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов - они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.

«Трансформер» по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, а также более 40 тысяч фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет. Помимо базового пакета телеканалов и видеоконтента сформированы 22 тематических мини-пакета, пять из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату, а шестой и последующие можно активировать за дополнительную плату (от 50 рублей в месяц).

Если подписчик выбрал и начинает смотреть определенный контент, то мини-пакет, в который он входит, будет подключен автоматически. Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые.Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы - детские (на разные возрастные категории), познавательные, спортивные, музыкальные, для женской и мужской аудиторий, для любителей российского и мирового кино.

Новым пользователям при подключении на сайте тарифа предоставляется бесплатный доступ на 30 дней. Также в рамках акции «Максимальный доступ» новым клиентам по 31 мая 2021 года будут открыты все 22 дополнительных мини-пакета без дополнительной платы. Это прекрасная возможность изучить весь контент и оставить только то, чем реально пользуется клиент, не переплачивая за лишнее.

- «Трансформер» появился около года назад и быстро стал самым популярным в линейке тарифов Wink. Изучив за это время опыт, пожелания и обратную связь от клиентов, мы разработали новую, более совершенную версию тарифа, научив его самостоятельно подстраиваться под интересы пользователя. Клиент, по сути, получает персональную подписку, которая учитывает его вкусы и предпочтения, что позволит увеличить количество и продолжительность просмотров в видеосервисе. Обновленный «Трансформер» - отличная возможность сделать Wink личным видеосервисом, - отметил директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антон Володькин.

Полные условия тарифного плана «Трансформер» и маркетинговой акции «Полный доступ» представлены на сайте www.rt.ru.

Информация от партнера

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