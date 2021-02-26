Заявления ижевчан на регистрацию брака в День семьи, любви и верности принимают с февраля

Прием заявлений открыли из-за многочисленных просьб о регистрации брака именно в этот день Фото: pixabay.com

Управление ЗАГС администрации города Ижевска открыло прием заявлений на торжественную регистрацию брака 8 июля 2021 г. – в День семьи, любви и верности. Эту информацию ведомство разместило на официальной станице «ВКонтакте».

Как поясняют в ЗАГСе, прием заявлений открыли в связи многочисленными просьбами о регистрации брака именно в этот день, так что у пар, которые уже наметили торжественную дату, есть возможность позаботиться об этом заранее.

Заявление принимаются по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д.196, каб. 1. Дополнительную информацию можно получить по тел. 68-58-08, 68-12-98.

Напомним, почти весь прошлый год из-за пандемии коронавируса в Удмуртии действовали ограничения на торжественную регистрацию брака. Лишь 9 февраля 2021 года глава региона Александр Бречалов объявил, что в ЗАГС можно будет приглашать до 20 гостей.

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