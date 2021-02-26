Карта распространения коронавируса на 26 февраля: какие районы лидируют по количеству заболевших.

Какие районы лидируют по числу заболевших?
Фото: Амир Закиров
На утро 26 февраля в Удмуртии выявили 92 случая коронавируса и 92 же человека за сутки выздоровели.
Рассказываем о заболеваемости в населенных пунктах:
Ижевск - 13 543
Воткинск - 1 234
Глазов - 1 421
Можга - 1 166
Сарапул - 1 019
Завьяловский район - 1 642
Алнашский район – 587
Балезинский район - 431
Вавожский район - 268
Воткинский район - 321
Глазовский район - 240
Граховский район - 183
Дебесский район - 225
Игринский район - 553
Камбарский район - 234
Каракулинский район - 206
Кезский район - 286
Кизнерский район - 317
Киясовский район - 194
Красногорский район - 301
Малопургинский район - 428
Можгинский район - 281
Сарапульский район - 305
Селтинский район - 259
Сюмсинский район - 206
Увинский район - 717
Шарканский район - 431
Юкаменский район - 233
Якшур-Бодьинский район - 392
Ярский район - 237
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