Карта распространения коронавируса на 26 февраля: какие районы лидируют по количеству заболевших.

Какие районы лидируют по числу заболевших? Фото: Амир Закиров

На утро 26 февраля в Удмуртии выявили 92 случая коронавируса и 92 же человека за сутки выздоровели.

Рассказываем о заболеваемости в населенных пунктах:

Ижевск - 13 543

Воткинск - 1 234

Глазов - 1 421

Можга - 1 166

Сарапул - 1 019

Завьяловский район - 1 642

Алнашский район – 587

Балезинский район - 431

Вавожский район - 268

Воткинский район - 321

Глазовский район - 240

Граховский район - 183

Дебесский район - 225

Игринский район - 553

Камбарский район - 234

Каракулинский район - 206

Кезский район - 286

Кизнерский район - 317

Киясовский район - 194

Красногорский район - 301

Малопургинский район - 428

Можгинский район - 281

Сарапульский район - 305

Селтинский район - 259

Сюмсинский район - 206

Увинский район - 717

Шарканский район - 431

Юкаменский район - 233

Якшур-Бодьинский район - 392

Ярский район - 237

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