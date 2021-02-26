«Через гармонь чувства выразить легче»: пенсионер из Удмуртии играет на гармони и выкладывает свое творчество в интернет

Александру Балобанову 65 лет, с самого детства он играет на гармони Фото: предоставлено героем публикации

Александру Балобанову 65 лет, но ни один день не обходится у него без музыки. С самого детства он играет на гармони, а 15 лет назад ему провели в дом интернет и теперь он делится своим творчеством со всем миром. Музыкант рассказал «Комсомолке», откуда у него любовь к музыке и как Всемирная сеть помогает ему совершенствоваться.

До самой пенсии Александр Юрьевич был руководителем местного оркестра Фото: предоставлено героем публикации

Музыка в жизни Александра Юрьевича была с самого рождения. Перед глазами всегда стоял отец с гармонью. Глядя на него, на тот момент ребенок, Александр учился играть: что нажимать, как держать инструмент. Сам смотрел и зрительно всё перенимал. Свое обучение он продолжил в местном колледже культуры по направлению игры на баяне. Учили играть на всех народных инструментах понемногу, но все равно гармонь всегда стояла на первом месте и была важней всего.

Свой первый собственный инструмент музыкант купил сразу после армии. Получив деньги за службу, мужчина отправился в столицу Удмуртии, где и выбрал себе гармонь.

До самой пенсии Александр Юрьевич был руководителем местного оркестра - кружок для детей на селе. Успехом он пользовался большим, постоянно ездили на конкурсы и занимали призовые места.

- Кружок всегда пользовался популярностью, на смотрах первые места занимали. Но все равно главное увлечение это гармонь, всегда гармошка. С детства самого любовь к ней и привязанность. Через гармонь все чувства выразить легче, привычнее, - поясняет пенсионер.

После пенсии у Александра Юрьевича появилось много свободного времени. Еще и к 50-летнему юбилею ему в дом провели интернет. Так и началось его знакомство с технологиями. Гармонист признается - дети совсем не помогали, всё сам!

- Постепенно изучал, вникал. Мне было интересно. Своим умом и настойчивостью разобрался во всех программах. Сейчас я использую самые простые, но использую их умело и создаю такие музыкальные произведения, - рассказывает гармонист.

Александр Юрьевич играет на гармони каждый день по часу или больше. В интернете тоже смотрит в основном музыкальные видео: как играют, какие ошибки или наоборот, сам учится новым приёмам.

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