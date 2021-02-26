Сокращение предельного возраста пребывания в должности председателя ГКК в Удмуртии признали обоснованным

Бывший председатель ГКК Борис Сарнаев подал исковое заявление к Госсовету и главе республики в связи со своим увольнением Фото: Архив КП

Бывший председатель Государственного контрольного комитета Удмуртии (ГКК) Борис Сарнаев подал исковое заявление в адрес Госсовета и главы республики в связи со своим увольнением. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики, экс-чиновник требовал признать изменения в закон о ГКК недействующими.

Напомним, Бориса Сарнаева освободили от должности в конце 2020 года на основании сокращения предельного возраста пребывания в должности. Это произошло на сессии Госсовета после принятия изменений в закон о Комитете. В соответствии с ними возрастной ценз для руководителя снизился до 60 лет, тогда как ранее он составлял 65 лет.

26 февраля Верховный суд Удмуртии рассмотрел исковое заявление Бориса Сарнаева и отказал в удовлетворении заявленных требований.

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