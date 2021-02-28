28 февраля в Ижевске небольшой снег и температура -12°С

В Ижевске -12°С и небольшой снег фото: архив "КП"

Доброе воскресное утро, Ижевск! Пока вы просыпаетесь, “Комсомолка” расскажет, какая сегодня ждет погода.

По сообщению Яндекс.Погода, 28 февраля снегопад и порывы ветра начнут ослабевать. Ночью температура воздуха опустится до -14°С. Днем в Ижевске столбик термометра опустится до отметки -12..-13°С, временами возможен небольшой снег. К ночи снегопад прекратится и похолодает до -16…-19°С.

Ожидается северо-восточный ветер силой до 5 м/с.

Желаем вам хорошего дня!

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