80 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии за сутки

80 заболевших и 89 выздоровевших фото: архив "КП"

28 февраля в Удмуртии зафиксировано 80 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет и 33 человека старше 65 лет.

Число выздоровевших превысило число заболевших на 9 человек.

К настоящему времени на территории республики вакцинировано 26064 человека. Из них 5 867 получили второй компонент.

Об этом сообщает Оперштаб региона.

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