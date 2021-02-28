Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

80 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии за сутки

Выздоровели 89 человек
Евгения Головкова
КомментироватьОставить комментарий
80 заболевших и 89 выздоровевших фото: архив "КП"

80 заболевших и 89 выздоровевших фото: архив "КП"

28 февраля в Удмуртии зафиксировано 80 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет и 33 человека старше 65 лет.

Число выздоровевших превысило число заболевших на 9 человек.

К настоящему времени на территории республики вакцинировано 26064 человека. Из них 5 867 получили второй компонент.

Об этом сообщает Оперштаб региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Для граждан Удмуртии могут ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

При разгерметизации водяного котла в одном из домов Удмуртии обрушились перекрытия

Медицина и здравоохранение в Ижевске и Удмуртии