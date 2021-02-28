80 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии за сутки

80 заболевших и 89 выздоровевших фото: архив "КП"
28 февраля в Удмуртии зафиксировано 80 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет и 33 человека старше 65 лет.
Число выздоровевших превысило число заболевших на 9 человек.
К настоящему времени на территории республики вакцинировано 26064 человека. Из них 5 867 получили второй компонент.
Об этом сообщает Оперштаб региона.
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