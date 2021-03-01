Погода в Ижевске на 1 марта: небольшой снег и до -13°С

Неделя обещает радовать новым снегом
Фото: pixabay.com
Доброе утро, любимый город! Надеемся, вы отлично отдохнули за выходные, и с новыми силами начинаете не только рабочую неделю, но и радостно встречаете первый день весны. О том, чем порадует нас погода 1 марта, расскажем ниже.
По данным Удмуртского гидрометцентра, днем нас ждет переменная облачность, местами возможен небольшой снег. По сравнению с субботой и воскресеньем, столбик термометра чуть опустится. Днем температура составит -11...-13°С.
Ветер северо-западный, он усилится до 3-8 м/с.
Ночью будет морозно. Температура составит -20...-22°С. Небо будет облачным, возможен небольшой снег. Ветер сохранит свою скорость и направление.
Кстати! Вчера мы составили подробный прогноз погоды на всю неделю. Будьте в курсе всех температурных перемен, прочитав наш материал.
Желаем отличной рабочей недели!
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